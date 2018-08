Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Kempen: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Kempen - In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in die Räume einer Kfz Werkstatt auf der Von-Ketteler-Straße in Kempen ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten diese. Aus einem Tresor, den die Täter ebenfalls gewaltsam öffneten, stahlen sie Bargeld. Am Donnerstagmorgen entdeckten Firmenmitarbeiter gegen 07.30 den Einbruch. Hinweise auf tatverdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kripo in Dülken unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1214)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de