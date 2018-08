Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Nach Verkehrsunfall: Das ...

Kempen: Nach Verkehrsunfall: Das Kind ist außer Lebensgefahr!

Kempen: - Eine gute Nachricht erreichte die Polizei aus dem Krankenhaus. Der 5-jährige Radler, der gestern in Kempen mit einem Auto kollidiert war, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr! Wir hatten in unserer Meldung 1162 am 22.08.2018 über den Verkehrsunfall berichtet./ah (1163)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Antje Heymanns Telefon: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1199 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de