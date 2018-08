Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Nächtlicher Einbrecher ...

Kempen: Nächtlicher Einbrecher erbeutet Bargeld und Mobiltelefon

Kempen - Gegen 04.00 Uhr des heutigen Montags brachen Unbekannte in ein Haus auf der Butzenstraße in Kempen ein. Die Einbrecher verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zum Haus und stahlen unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1183)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de