Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen - Tönisberg: Autodiebstahl ...

Kempen - Tönisberg: Autodiebstahl scheitert

Kempen - Tönisberg - In der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.30 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter, ein Auto auf der Rheinstraße in Tönisberg zu stehlen. Der Besitzer wurde in der Nacht durch ein Geräusch geweckt und sah, als er aus dem Fenster schaute, eine Person in seinem vor dem Haus abgestellten BMW sitzen. Ein zweiter Tatbeteiligter hatte den Eigentümer offenbar bemerkt. Daraufhin flüchteten beide in Richtung Achterberg. Beide Täter sind ca. 25 Jahre alt und mittelgroß. Einer der beiden trug einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei in Kempen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1583)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de