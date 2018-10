Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Trickdiebe flüchten ohne ...

Kempen: Trickdiebe flüchten ohne Beute aus Geschäft

Kempen: - In einem Blumengeschäft auf der Burgstraße waren am Montag gegen 15:50 Uhr zwei Trickdiebe aufgefallen. Ein angeblicher Kunde lenkte die Verkäuferin ab und ließ sich von ihr vor dem Geschäft etwas zeigen. Derweil betrat sein mutmaßlicher Komplize das Geschäft und nutzte die Abwesenheit der Verkäuferin, um in den Personalräumen im hinteren Bereich nach Wertsachen zu suchen. Als er aus einer Handtasche eine Brieftasche entnommen hatte, kam eine weitere Angestellte hinzu. Beide Männer flüchteten ohne Beute in unterschiedliche Richtungen. Der Mann, der die Verkäuferin in gebrochenem Englisch ablenkte, war ca. 170 cm groß. Er hatte eine getönten Teint und schwarze kurze Haare. Er trug eine Sonnenbrille, Lederjacke und Jeanshose. Sein Komplize war etwa 180cm groß. Auch er hatte einen getönten Teint und schwarze kurze Haare. Er trug ebenfalls eine Sonnenbrille und eine Bomberjacke. Möglicherweise sind die Männer auch noch andernorts auffällig geworden? Hinweise erbittet die Kripo in Kempen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1390)

