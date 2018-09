Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Unbekannte stehlen ...

Kempen: Unbekannte stehlen mehrere Wohnmobile

Kempen - Am vergangenen Wochenende, möglicherweise in der Nacht zu Sonntag, brachen Unbekannte den Zaun zu dem Gelände einer KFZ-Handlung auf der Heinrich-Horten-Straße in Kempen auf. Vom Gelände stahlen sie insgesamt vier Wohnmobile der Marke Bürstner. Alle Wohnmobile waren zugelassen und mit KK-Kennzeichen versehen. Der Diebstahl zweier weiterer Wohnmobile scheiterte. Hinweise auf Tatverdächtige, auf verdächtige Fahrzeuge oder auf den Verbleib der Wohnmobile bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/37-0. /wg (1282))

