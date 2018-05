Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Verkehrsunfall mit ...

Kempen: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Kempen - Am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der St. Töniser-Straße in Kempen ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Eine 52-jährige Kempenerin fuhr auf der St.-Töniser-Straße in Richtung Tönisvorst. Sie wollte in eine Grundstückszufahrt abbiegen, musste auf Grund des Gegenverkehrs warten. Ein 27-jähriger Kempener, der direkt hinter der 52-jährigen fuhr, bremste ebenfalls und hielt an. Eine 33 Jahre alte Frau aus Tönisvorst erkannte die wartenden Autos offenbar zu spät, fuhr auf das Auto des 27-jährigen auf und schob diesen gegen das Auto der 52-jährigen. Zwei hinter der 33-jährigen fahrende Autofahrer erkannten die Situation ebenfalls zu spät und stießen nacheinander gegen die vorausfahrenden Pkw. Die Fahrer, ein 48-jähriger Tönisvorster und eine 43-jährige Tönisvorsterin blieben unverletzt. Der 27-jährige Kempener wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Alle übrigen Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. /wg (653)

