Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Verkehrsunfallflucht - ...

Kempen: Verkehrsunfallflucht - betrunkene Tatverdächtige ermittelt

Kempen - Am Mittwoch, gegen 03.00 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Klixdorfer Straße in Kempen einen auf der Seite liegenden Pkw. Auf Grund der Spurenlage gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass das Fahrzeug aus Richtung Kempen kam, in den Grünstreifen geriet und sich anschließend überschlug. Einige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt trafen die Einsatzkräfte auf zwei Personen, die augenscheinlich alkoholisiert waren. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich beide Männer in dem Unfallauto befunden hatten und einer den Pkw gefahren haben muss. Die Ermittlungen dazu dauern an. Beiden Männern, einem 29-jährigen Duisburger und einem 43-jährigen Kempener, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. /wg (1199)

