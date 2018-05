Kreispolizeibehörde Viersen / Kind bei Verkehrsunfall leicht ...

Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Schaag - Ein sechsjähriges Kind ist bei Verkehrsunfall in Schaag am Samstagmittag leicht verletzt worden. Das Mädchen fuhr gegen 12:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Nebenstraße in der Sektion Speck auf der falschen Straßenseite und stieß gegen den Pkw eines 49-jährigen Grefrathers, der trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Das Mädchen, das keinen Helm trug, stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Es wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus geliefert./ BK (622)

