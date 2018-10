Kreispolizeibehörde Viersen / Kleinkind bei Verkehrsunfall ...

Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grefrath-Oedt - Am Mittwoch, 31. Oktober 2018, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 59jährige Frau aus Wachtendonk mit ihrem PKW die Süchtelner Straße aus Grefrath-Oedt kommend in Fahrtrichtung Viersen. In Höhe der Bushaltestelle auf der Süchtelner Straße lief plötzlich ein dreijähriger Junge aus Nettetal-Breyell auf die Straße und wurde trotz Bremsung von dem PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht. / fd (1513)

