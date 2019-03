Kreispolizeibehörde Viersen / Kradfahrer bei Alleinunfall ...

Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Nettetal - Am heutigen Mittwoch, d. 13.03.2019, gegen 17.40 Uhr kam ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Viersen in einem Kurvenbereich der Düsseldorfer Straße in Lobberich vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn zu Fall. Beim Sturz verletzte er sich schwer und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. /kj (323)

