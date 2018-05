Kreispolizeibehörde Viersen / Kradfahrer wurde bei Zusammenstoß ...

Kradfahrer wurde bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel - Ein 55-jähriger Kradfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Waldniel schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Frau aus Elmpt fuhr gegen 17:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Straße Eicken in Richtung Waldniel. An der Kreuzung Eicken / L 475 übersah sie den 55-jährigen Mann aus Wegberg, der mit seinem Krad auf der L 475 in Richtung Gladbacher Str. fuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 18-Jährige verletzte sich leicht und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. /BK (667)

