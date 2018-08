Kreispolizeibehörde Viersen / Kreis Viersen: Sondereinsatz ...

Kreis Viersen: Sondereinsatz gegen Einbrecher- Bilanz

Kreis Viersen: - Wieder einmal waren am Dienstag zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, unterstützt von Bundes- und Autobahnpolizei, im Kreis Viersen unterwegs, um den Wohnungseinbrechern Einhalt zu gebieten. Zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr kontrollierten und beobachteten Uniformierte und Zivilkräfte die Straßen, Menschen und Fahrzeuge, um so Erkenntnisse über Menschen zu gewinnen, die Ungutes im Schilde führen könnten. Wer hält sich im Kreis auf? Mit wem ist er hier unterwegs? Was hat er dabei und was mag er planen? An verschiedenen Anhaltestellen sowie bei mobilen Überprüfungen kontrollierten die Einsatzkräfte 140 Fahrzeuge und 103 Personen. Die Ergebnisse werden nun ausgewertet. "Nebenbei" stellten die Einsatzkräfte ein Auto sicher, da der Verdacht der Urkundenfälschung besteht und legten dazu eine Strafanzeige vor. 14 Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen verschiedener Verkehrsverstöße runden die Einsatzbilanz ab. Den Kollegen der Autobahnpolizei Düsseldorf ging zwar kein Wohnungseinbrecher, dafür aber ein Drogenkurier ins Netz: Sie kontrollierten gegen 15:00 Uhr auf der A 52 in Niederkrüchten einen aus den Niederlanden einreisenden Düsseldorfer Pkw. Der 37-jährige Fahrer aus den Niederlanden hatte etwa 8 Kilogramm Marihuana bei sich. Er wurde wegen Verdachts des Einfuhrschmuggels einer nicht geringen Menge Rauschgifts vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt./ah (1156)

