Kreispolizeibehörde Viersen / Kreis Viersen: Wohnungseinbrecher ...

Kreis Viersen: Wohnungseinbrecher im Visier, Polizei kontrollierte Personen und Fahrzeuge

Kreis Viersen - Am gestrigen Dienstag kontrollierten Polizeikräfte an ausgewählten Stellen im Kreis Viersen Personen und Fahrzeuge. Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls stand dabei im Fokus der Kontrollen. Uniformierte Beamtinnen und Beamte überprüften verdächtige Personen und Fahrzeuge, zivile Kräfte bestreiften ausgewählte Wohngebiete. An den Anhaltestellen ahndeten die Einsatzkräfte aber auch alle festgestellten Verkehrsverstöße: fünf kleinere und sieben etwas größere Ordnungswidrigkeiten wurden geahndet. Insgesamt kontrollierte die Polizei über 90 Fahrzeuge und fast 130 Personen. Die durch die Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werden nun durch die Ermittler ausgewertet. /wg (401)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de