Kreispolizeibehörde Viersen / Kuriose Beute bei Einbruch

Kuriose Beute bei Einbruch

Kempen - In der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.00 drangen unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung, auf der St.-Töniser-Straße, ein. Es konnte nicht festgestellt werden, wie sie in die Wohnung gelangten. Die Täter erbeuteten unter anderem mehrere Lichtschalterabdeckungen, zwei Scharniere einer Glastür, sowie den Stöpsel der Badewanne. Wer kann Hinweise geben? Polizei Viersen 02162 3770

