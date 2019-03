Kreispolizeibehörde Viersen / Linksabbieger kollidiert mit LKW

Linksabbieger kollidiert mit LKW

Tönisvorst - In Sankt-Tönis kam es am 15.03.2019 um 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 61 jähriger aus Solingen wollte an der Kreuzung Südring/Düsseldorferstr. nach Links in den Südring einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden LKW, der von einem 39 jährigen aus Neuss gesteuert wurde. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der LKW-Fahrer wurde beim Zusammenstoß derart verlatzt, das er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

