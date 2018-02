Kreispolizeibehörde Viersen / Mehrere KFZ- Aufbrüche

Mehrere KFZ- Aufbrüche

Nettetal-Lobberich - In der Nacht zum heutigen Samstag, 17.02. , kam es im Bereich Hein-Nicus-Straße / Am Wasserturm zu drei KFZ- Aufbrüchen. Die unbekannten Tätern entwendeten aus den Fahrzeugen zwei Lenkräder, ein Navigationsgerät sowie ein komplettes Armaturenbrett. In zwei Fällen gelangten die Täter nach Manipulationen am Schloss ins Fahrzeug , im dritten Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Die Polizei Viersen bittet Zeugen, denen im genannten Wohngebiet verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter 02162-377/0 zu melden. / kj (211)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Klaus Junker Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de