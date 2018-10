Kreispolizeibehörde Viersen / Motoradfahrer tödlich verunglückt

Motoradfahrer tödlich verunglückt

Niederkrüchten - Dam - Am heutigen Tag, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Dam, an der Einmündung Gewerbering / Mönchengladbacher Straße. Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 44 jähriger Kradfahrer die Mönchengladbacher Straße, aus Richtung Niederkrüchten, in Richtung Elmpt. An der Einmündung zum Gewerbering missachtete eine 43 jährige Niederkrüchtenerin die Vorfahrt des Kradfahrers und fuhr, mit ihrem Dacia, in den Einmündungsbereich ein. Sie wollte ihre Fahrt in Richtung Niederkrüchten fortsetzen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer kam zu Fall und verstarb noch an der Unfallstelle.

