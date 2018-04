Kreispolizeibehörde Viersen / Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt

Viersen-Dülken - Ein Autofahrer übersieht offensichtlich einen entgegen kommenden Motorradfahrer.

Der 19-jährige Autofahrer aus Schwalmtal befuhr gegen 17:38 Uhr die Straße Mackenstein (K8) aus Richtung Waldniel kommend und wollte an der Einmündung Mackenstein/Gewerbering nach links in den Gewerbering abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen entgegen kommenden 58-jährigen Motorradfahrer aus Schwalmtal. Der Motorradfahrer verletzte sich beim Zusammenprall so schwer, dass der Rettungshubschrauber ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus fliegen musste./mikö (552)

