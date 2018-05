Kreispolizeibehörde Viersen / Motorradfahrer verletzt sich schwer

Motorradfahrer verletzt sich schwer

Tönisvorst-Vorst - 17-jähriger Fahrer eines 125ccm-Motorrades kommt von der Straße ab.

Der 17-jährige aus Grefrath befuhr gegen 22:30 h die Oedter Straße in Fahrtrichtung Oedt Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Der junge Mann verletzte sich dabei so schwer, dass der Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste./mikö (695)

