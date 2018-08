Kreispolizeibehörde Viersen / Nächtlicher Wohnungseinbrecher ...

Nächtlicher Wohnungseinbrecher scheitert

Viersen- Süchteln - Am Sonntag, den 26.08.2018, 01:55 Uhr versuchte eine unbekannte männliche Personen mittels einer Rankhilfe aus Eisen die Holztür eines Einfamilienhauses auf der Rahserstr. in Süchteln aufzuhebeln. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab, nachdem er durch den Hausbewohner gehört und deutlich angesprochen wurde. Anschließend floh der Unbekannte zunächst fußläufig und dann mittels eines Kleinwagens in Richtung Vorster Str.. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de