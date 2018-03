Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Breyell: Autoaufbrecher ...

Nettetal-Breyell: Autoaufbrecher stehlen Navigationsgerät

Nettetal-Breyell - In der Zeit zwischen Dienstag, ca. 17.30 und Mittwoch, ca. 08.30 Uhr, brachen Unbekannte zwei Autos auf der Straße 'Fongern' in Nettetal-Breyell auf. Der oder die Täter brachen einen Renault Twingo auf und versuchten ohne Erfolg, das Radio zu stehlen. Aus einem Citroen, den der Täter ebenfalls aufbrach, stahl er ein mobiles Navigationsgerät. Hinweise auf tatverdächtige Personen bitte an die Kripo in Viersen unter 02162/377-0 /wg (357)

