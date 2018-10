Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Breyell: Bewohner ...

Nettetal-Breyell: Bewohner vertreibt Wohnungseinbrecher

Nettetal-Breyell: - Leider zeigten die Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Schulstraße den versuchten Einbruch in ihr Haus erst heute an. Dabei hatte die Bewohnerin bereits am Samstagabend zwei Einbrecher vertrieben, die bereits ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Bewohnerin war gegen 20:30 Uhr von fremden Geräuschen aufmerksam geworden und hatte die beiden Einbrecher bei ihrer Nachschau vertrieben. Leider hatte sie diese Beobachtung nicht sofort über die 110 der Polizei mitgeteilt. Am nächsten Tag ließen die Bewohner die Schäden am Fenster reparieren und zeigten den versuchten Einbruch erst heute an. Da waren dann keine Einbruchspuren mehr vorhanden. Einmal mehr appelliert die Polizei: Alleine die verdächtigen Geräusche hätten schon gerne zu einem Notruf führen dürfen. Wir kommen gerne und gehen der Ursache auf den Grund! Spätestens aber nach der Flucht der vertriebenen Einbrecher wäre der Anruf bei der 110 wichtig gewesen. Nur so können wir schnell fahnden und dabei die Flüchtenden ggf. antreffen. Auch bittet die Polizei noch einmal darum, nach Straftaten den Tatort unverändert zu lassen. Nur so können wir Spuren sichern, die letztendlich eventuell zu einer Tatklärung führen können./ah (1356)

