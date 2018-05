Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Kaldenkirchen: Radfahrer ...

Nettetal-Kaldenkirchen: Radfahrer missachtet Stopp-Schild und kollidiert mit Pkw- leicht verletzt

Nettetal - Am Dienstag, gegen 07.45 Uhr, fuhr ein 12-jähriger Junge aus Kaldenkirchen auf der Bahnhofstraße in Kaldenkirchen. An der Kreuzung zur Karlstraße fuhr er weiter in Richtung Innenstadt, ohne anzuhalten. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Kaldenkirchen, die in Richtung Kanalstraße fuhr und an der Kreuzung Vorfahrt hatte, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Schüler fiel durch die Kollision auf die Straße und wurde leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. / wg (601)

