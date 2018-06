Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Lobberich: Autofahrerin ...

Nettetal-Lobberich: Autofahrerin übersieht im Kreisverkehr Rad fahrende Schülerin - leicht verletzt

Nettetal-Lobberich - Am Montag, gegen 12.30 Uhr, fuhr eine 14-jährige Schülerin aus Viersen mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Kreisverkehrs 'An St. Sebastian' aus Richtung 'Graf-Mirbach-Straße'. Sie wollte in Richtung Freiheit Straße fahren und nutzte dazu den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Nettetal, die aus Richtung Steegerstraße kam, übersah beim Anfahren am Kreisverkehr die von rechts kommende Radlerin. Die 14-jährige fuhr gegen das Auto und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. /wg (768)

