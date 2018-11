Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Lobberich: Einbrecher ...

Nettetal-Lobberich: Einbrecher kommen durchs Fenster

Nettetal-Lobberich - In der Zeit zwischen Donnerstag, 08.30 Uhr und Freitag, 03.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Oberes Heidenfeld' in Lobberich ein. Die Täter hebelten in Fenster auf und stahlen aus dem Haus unter anderem ein Notebook. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1598)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de