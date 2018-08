Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Lobberich: Nach ...

Nettetal-Lobberich: Nach Unfallflucht_ Junger Fahrer ermittelt

Nettetal-Lobberich: - Am 3. August um 14:20 Uhr kam es im Begegnungsverkehr in einem beengten Kurvenbereich der Straße Sassenfeld zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos touchierten sich. Das Fahrzeug eines 69-jährigen Grefrathers wurde beschädigt. Der zweite Unfallbeteiligte fuhr weiter. Geschädigte und Zeugen hatten ein Fragmentkennzeichen des Unfallflüchtigen abgelesen. Den Ermittlern des Verkehrskommissariats gelang es darüber, den unfallflüchtigen Fahrer zu ermitteln. Es handelt sich um einen 19-jährigen Nettetaler. Dieser gab an, von der Kollision nichts bemerkt zu haben, obwohl auch sein Auto dabei beschädigt wurde. Die Ermittlungen dauern an./ah (1137)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Antje Heymanns Telefon: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1199 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de