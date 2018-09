Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Lobberich: Polizei nimmt ...

Nettetal-Lobberich: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Einbruch fest

Nettetal-Lobberich - In der Nacht zu Dienstag, gegen 00.15 Uhr, beobachteten Anwohner der Breyeller Straße in Lobberich mehrere Personen, die die Scheibe eines Geschäftes mit einem Gegenstand eingeworfen hatten. Anschließend griffen sie durch das entstandene Loch, stahlen mehrere Gegenstände und liefen in Richtung eines nahegelegenen Parks weg. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen in Tatortnähe drei Tatverdächtige vorläufig fest. Bei ihnen fanden sie einen Teil der Diebesbeute. Die drei Tatverdächtigen sind 14, 15 und 17 Jahre alt und der Polizei teilweise wegen Diebstahlsdelikten bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. /wg (1261)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de