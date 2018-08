Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal-Lobberich: Unbekannte ...

Nettetal-Lobberich: Unbekannte werfen Scheibe eines Geschäftes ein

Nettetal-Lobberich - In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in ein Geschäft auf der Marktstraße in Lobberich ein. Die Täter hatten mit einem Schachtdeckel die Scheibe eingeworfen. Eine Anwohnerin, die durch das Klirren gegen 03.30 auf den Einbruch aufmerksam wurde, beobachtete zwei dunkel gekleidete junge Männer mit schlanker Statur, die in unbekannter Richtung wegliefen. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Einbrecher bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1184)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de