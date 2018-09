Kreispolizeibehörde Viersen / Nettetal: Polizei kontrollierte ...

Nettetal: Polizei kontrollierte Schwerlastverkehr

Nettetal - Am gestrigen Donnerstag hatte die Polizei an einer Kontrollstelle in Kaldenkirchen den Schwerlastverkehr im Blick. Einsatzkräfte des Viersener Verkehrsdienstes kontrollierten gemeinsam mit anderen Spezialisten aus den Kreisen Heinsberg, Neuss, Mönchengladbach und dem Zoll Sattelzüge, Gefahrguttransporter und anderen Schwerlastverkehr, der auf der A 61 sowohl in als auch aus Richtung Venlo unterwegs war. Dank der freundlichen Unterstützung von Kreisbetriebshof und des Bauhofs Nettetal wurde auf der Leuther Straße eine gut beschilderte Anhaltestelle aufgebaut, an der die gestoppten Transporter auf Herz und Nieren geprüft wurden. Die Bilanz: 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen z.B. wegen mangelhafter Reifen oder falscher Ladungssicherung, 6 Sicherheitsleistungen, 10 Verwarnungsgelder, 3 Verstöße gegen das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), 2 Berichte an Berufsgenossenschaften sowie 2 Blutproben wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss. Einen Lkw-Fahrer traf es besonders hart. Wegen Maut- und anderer Verstöße stand noch ein Betrag von über 3000 Euro offen. Auf der Steyler Straße und auf der Straße 'An der Kleinbahn' kontrollierte die Polizei zusätzlich die Geschwindigkeit. Hier waren über 50 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. /wg (1342)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de