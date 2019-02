Kreispolizeibehörde Viersen / Niederkrüchten-Dam: Einbruch in ...

Niederkrüchten-Dam: Einbruch in Nahrungsmittelbetrieb

Niederkrüchten-Dam: - Noch steht nicht abschließend fest, was Einbrecher in einem Nahrungsmittelbetrieb erbeutet haben. Sie brachen einen Tresor auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Zwischen Mittwoch 18.30 und Donnerstag 02:30 Uhr hatten sie sich durch ein Loch im Zaun Zutritt auf das Außengelände auf dem Gewerbering verschafft. Nach Einschlagen eines rückwärtigen Fensters gelangten sie in die Produktionshallen und den Bürotrakt./ (269)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Antje Heymanns Telefon: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1199 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de