Kreispolizeibehörde Viersen / Niederkrüchten-Overhetfeld: ...

Niederkrüchten-Overhetfeld: Rennradfahrer prallt gegen PKW

Niederkrüchten - In Overhetfeld ereignete sich am 02.06.2018 um 16:47 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem zwei Rennradfahrer und ein PKW beteiligt waren. Eine Gruppe von Rennradfahrern war auf dem Schwalmweg unterwegs, als vor ihnen ein 74 jähriger aus Niederkrüchten mit seinem PKW in den dortigen Campingplatz einbiegen wollte. Der weitere Verlauf des Unfalls ließ sich vor Ort noch nicht abschließend klären, jedoch kamen infolge eines Fahrmanövers des abbiegenden PKW zwei Radler zu Fall. Einer stürzte auf einen Grünstreifen, ein weiterer prallte gegen einen geparkten PKW. Die verunfallten Rennradfahrer verletzten sich leicht, an den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei empfiehlt allen Radfahrern: Tragen sie einen geeigneten Schutzhelm und vermeiden sie so schwerwiegende Schäden bei einem Unfall. /vf (732) -020328-18/9

