Kreispolizeibehörde Viersen / Öffentlichkeitsfahndung nach ...

Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Übergriff /Berichtigung des Link

Nettetal-Breyell - Wie bereits berichtet hat es in der Nacht zu Sonntag, 10. Februar, in Breyell einen sexuellen Übergriff auf eine 24-jährige Frau aus Nettetal gegeben. Siehe dazu unsere Meldung 197 vom 12. Februar. Die Polizei sucht jetzt mit Phantombildern nach zwei der drei mutmaßlich beteiligten Männer. Die Phantombilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekan nte-tatverdaechtige/viersen-gemeinschaftliche-vergewaltigung Wer kennt diese Männer? Wer kann Hinweise geben, wo sie herkommen oder sich häufig aufhalten? Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei/mikö (207)

