Kreispolizeibehörde Viersen / Pedelecfahrer stürzt und wird ...

Pedelecfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen - Leicht verletzt wurde ein 87jähriger niederländischer Pedelecfahrer am heutigen Freitag um 13:20 Uhr als er Kehrstr. in Kaldenkirchen in Richtung Vennstr. befuhr und dort mit dem PKW einer 22jährigen Kaldenkirchenerin zusammenstieß und stürzte.

