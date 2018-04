Kreispolizeibehörde Viersen / Person nach Alleinunfall schwerst ...

Person nach Alleinunfall schwerst verletzt

Nettetal - Am heutigen Sonntagmorgen, 01.04. , kam es um 03.00 Uhr auf der Dülkener Straße in Breyell zu einem Alleinunfall, bei dem sich ein 48-jähriger Autofahrer aus Dülken nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzte. Er war von der Kreuzung "Schänzchen" aus in Richtung Breyell unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Nette in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. /kj (426)

