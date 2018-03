Kreispolizeibehörde Viersen / PKW durchbricht Garagenmauer

PKW durchbricht Garagenmauer

Nettetal - Lobberich - Am 11.03.2018 um 13:52 Uhr verwechselte ein 86jähriger Lobbericher PKW-Fahrer beim Einfahren in seine Garage Brems- und Gaspedal. Dies hatte zur Folge, dass er die Wand seiner Garage durchbrach und im angrenzenden Nachbargrundstück landete . Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in 5stelliger Höhe.

