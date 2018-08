Kreispolizeibehörde Viersen / PKW-Fahrer übersieht Kradfahrer- ...

PKW-Fahrer übersieht Kradfahrer- zwei schwer Verletzte

Grefrath Oedt - Am 19.08.2018 um 13:50 Uhr übersah ein 63jähriger Duisburger PKW-Fahrer, der von der Straße Auffeld (L 385) nach links in die Mülhausener Str. (L391) in Richtung Süchteln abbiegen wollte, einen 59jährigen Krefelder Motorradfahrer, der die Mülhausener Straße aus Richtung Süchteln in Richtung Oedt befuhr. Der Kradfahrer musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Er wurde ebenso wie seine 56jährige Krefelder Sozia schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung im Krankenhaus

