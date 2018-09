Kreispolizeibehörde Viersen / Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht

Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht

Nettetal-Lobberich - Eine 52-jährige Pkw Fahrerin aus Grefrath befuhr am 22.09.2018 um 17:50 Uhr die Kempener Straße in Richtung Grefrath. Der 68-jährige Kölner befuhr mit seinem Wohnmobil die L373 in Richtung Viersen/Boisheim. Die Ampel an dieser Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt defekt, weshalb die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt wurde. Demzufolge befand sich der Wohnmobilfahrer auf der vorfahrtsberechtigten Straße und die Pkw Fahrerin war wartepflichtig. Beim Passieren der Kreuzung übersah die Pkw-Fahrerin den von links kommenden Wohnmobilfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsmittel durch die Feuerwehr abgestreut werden. /Ma (1310)

