Kreispolizeibehörde Viersen / PKW-Führer bei Verkehrsunfall ...

PKW-Führer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Breyell - Am Sonntag gegen 15.55 Uhr befuhr ein 22jähriger PKW-Führer aus Nettetal-Breyell in Breyell die Dülkener Straße (L 29) aus Richtung Breyell kommend in Richtung Dyck. Ausgangs einer Linkskurve, in Höhe der Straße Am Schänzchen, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet im Bereich des Grünstreifens ins Schleudern und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Verletzungen waren derart schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. /UR (625)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstellle Ulrich Rothstein Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de