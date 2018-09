Kreispolizeibehörde Viersen / PKW-Führer bei Verkehrsunfall ...

PKW-Führer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Niederkrüchten - Am Sonntag gegen 13.25 Uhr befuhr ein 78jähriger PKW- Führer aus Mönchengladbach in Niederkrüchten die B 221 in Richtung Arsbeck. In Höhe der Zufahrt Grenzland West beabsichtigte er zu wenden. Während des Wendemanövers achtete er nicht auf einen 57jährigen PKW-Führer aus Brüggen, der die B 221 ebenfalls aus Richtung Niederkrüchten kommend in Richtung Arsbeck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 78jährige derart schwer verletzt, dass er mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /UR (1279)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstellle Ulrich Rothstein Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de