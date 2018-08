Kreispolizeibehörde Viersen / PKW-Überschlag endet glimpflich

PKW-Überschlag endet glimpflich

Viersen-Dülken - Am Freitag, 24.08.2018 kam es auf der Waldnielerstr. in Dülken zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Gegen 19:14 Uhr prallte ein 27 jähriger aus Schwalmtal ohne erkennbaren Grund gegen ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparktes Auto. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW des Schwalmtalers. Der Fahrer konnte sich nach dem Überschlag nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien, sondern musste von der Feuerwehr geborgen und medizinisch versorgt werden. Nach ambulanter Behandlung wurde er entlassen. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. /vf

