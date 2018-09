Kreispolizeibehörde Viersen / Pkw übersieht Fußgänger beim ...

Pkw übersieht Fußgänger beim Einbiegen

Nettetal-Kaldenkirchen - Am 01.09.2018 ereignete sich in Kaldenkirchen auf der Kehrstr. ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Ein 38 jähriger Nettetaler bog mit seinem PKW von der Kehrstr. in die Kölnerstr. ein und übersah dabei einen dort befindlichen Fußgänger, einen 59 jährigen aus Nettetal. Der Fußgänger wurde durch den PKW zu Boden geschleudert und verletzte sich leicht am Oberkörper.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Volker Fleißgarten Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de