Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Kempen - Am Samstag gegen 18.55 Uhr befuhr ein 54jähriger Fahrradfahrer aus Kempen- St.Hubert in Kempen die Thomasstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Thomasstraße/ Moorenring stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Dabei wurde er leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Er trug keinen Fahrradhelm. /UR (1415)

