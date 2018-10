Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Nettetal-Breyell - Am Sonntag gegen 02:34 Uhr befuhr ein 56jähriger Fahrradfahrer aus Nettetal-Breyell in Breyell die Christian-Rötzel-Allee aus Richtung Schellberg kommend in Richtung Biether Straße. An der Einmündung Christian-Rötzel-Allee/ Biether Straße/ Bieth bog er nach links auf die Straße Bieth ab. Nach dem Abbiegevorgang geriet er gegen die rechte Bordsteinkante, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Kopf gegen einen Metallpfahl und kam zu Fall. Er wurde mit einem RTW zur stationären Behandlung in Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er trug keinen Fahrradhelm. /UR (1378)

