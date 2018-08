Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer bei Verkehrsunfall ...

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Niederkrüchten - Elmpt: - Ein 30 jähriger Elmpter befuhr mit seinem Fahrrad die Goethestraße in Richtung Hauptstraße. Vor der Kreuzung hatte sich eine Schlange wartender PKW gebildet. Der Radfahrer fuhr rechts an einigen PKW vorbei. Dann fuhr er durch die Wartenden auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Ka, der die Goethestraße in Richtung am Friedhof befuhr. Der PKW wurde von einem 48 jährigen Elmpter gelenkt. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.

