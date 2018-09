Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer bei Verkehrsunfall ...

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, PKW-Fahrer flüchtet

Schwalmtal - Amern - Am Sonntag, 02.09.2018, gegen 22.05 Uhr, ereignete sich, auf der Straße Linde, ein Verkehrsunfall. Ein 16 jähriger Jugendlicher aus Ungerath fuhr, mit seinem Fahrrad, in Richtung Waldniel. In Höhe von Haus Nr. 28 wurde er von einem PKW überholt. Bei diesem Vorgang berührte der PKW das Hinterrad des Fahrrades. Der 16 jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der schwarze PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Polizei Viersen sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 02162 3770.

