Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer leicht verletzt

Radfahrer leicht verletzt

Viersen-Süchteln - Am Freitag den 25.05.18 gegen 13:50 Uhr übersah eine 54jährige PKW-Fahrerin aus Viersen, die die Zufahrt zum Entsorgungsstandort Viersen auf der Hindenburgstr. verlassen will, einen 71jährige Dülkener, der die Hindenburgstr. Aus Fahrtrichtung Dülken in FR Süchteln befuhr, es kommt zum Zusammenstoß. Dabei entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. E-Bike-Fahrer wurde leicht verletzt.

