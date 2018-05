Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer leicht verletzt, ...

Radfahrer leicht verletzt, verursachender Rollerfahrer flüchtet

Grefrath - Am 26.05.2018 gegen 09:55 Uhr befuhr ein 17jähriger Vinkrather mit seinem BMX Fahrrad die Straße "An der Dorenburg" in Richtung Bruckhauser Straße. Auf Höhe des Freilichtmuseums wurde er von einem von hinten anfahrenden Roller touchiert. Dabei stürzte der 17 jährige und verletzte sich leicht am linken Arm und Knie. Der Rollerfahrer entfernte sich daraufhin unerlaubterweise von der Unfallstelle. Es soll sich um einen dunklen Roller mit einer dünnen Verkleidung gehandelt haben. Der dunkel gekleidet korpulente Fahrer trug einen schwarzen Helm. Hinweise auf den Rollerfahrer bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen unter der Nummer 02162/377-0.

