Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer schwer verletzt

Radfahrer schwer verletzt

Viersen- Süchteln - Am Freitag, dem 04.05.2018, gegen 19.29 Uhr, befuhr ein 16jähriger Süchtelner mit seinem Fahrrad den Thomasweg in Richtung Heidweg. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw wollte er nach rechts ausweichen. Dabei kam er zu Fall und stieß gegen ein Verkehrsschild. Er wurde schwerverletzt dem AKH in Viersen zugeführt Von dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte er nur sagen, dass es sich um einen silbernen VW gehandelt haben soll. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien bzw. die Art seiner Unfallbeteiligung bekannt zu geben. Zeugen die den Unfall gesehen haben, oder Angaben zu dem silbernen VW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0 zu melden.

