Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrer weicht Pkw aus und ...

Radfahrer weicht Pkw aus und verletzt sich leicht

Tönisvorst - An einer Baustelle auf der Vorster Straße in Tönisvorst kam es am 31.08.2018, gegen 22:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 49-jähriger Radfahrer aus St.-Tönis leicht verletzte. Der Radfahrer befuhr die Vorster Straße aus Richtung Innenstadt kommend, als ihm in Höhe des dortigen Kiosks ein Pkw entgegenkam. Aufgrund der dortigen Baustelle ist die Fahrbahn einspurig und temporär als Einbahnstraße in Fahrtrichtung des Radfahrers eingerichtet. Nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts, zwischen die dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw, konnte der Radfahrer sich retten. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Radfahrer trug keinen Helm und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Eine Beschreibung des unfallflüchtigen Pkw war dem Radfahrer nicht möglich. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich in Viersen unter der Nummer 02162/377-0 zu melden. /Ma 1220

